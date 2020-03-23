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23 березня • оновлено в 15:12
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"На кону людські життя": Суркіс поділився думкою про ситуацію з коронавірусом

1.7т
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Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію, пов'язану з коронавірусом, а також поділився думкою щодо призупинення чемпіонату України.

"Правильно, що чемпіонат України зупинився, оскільки найголовніше – це здоров'я людей. Не тільки у футболі, а всіх людей. Ми бачимо, що відбувається в Італії, тому зараз потрібно думати не про футбол, а про те, щоб вірус пройшов з меншими втратами. Ігри без глядачів – це не футбол. Краще перечекати, а не думати про те, щоб ганятися за турнірними таблицями – це сьогодні не найважливіше, повірте мені. Сьогодні на кону стоять людські життя, це найважливіше", – заявив Ігор Суркіс в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

УНІАН

Також він вважає, що скасування матчів української Прем'єр-ліги повинне було відбутися на один тиждень раніше, відразу після завершення першої частини сезону і до поділу команд на шістки.

"Я не кажу, що мені вигідно, а що ні. Другий етап ми не повинні були починати, в тій ситуації, яка була в усьому світі, і з огляду на те, що були припинені всі національні чемпіонати. Тим більше, що ще перед початком матчів крайнього туру було відомо, що ми зіграємо без глядачів. 23-й тур не потрібно було починати, а зупинити першість після першого етапу, коли не почалися матчі в шістках, і вже від цього танцювати. А так у нас вийшло ні те, ні інше – другий етап почали, але не закінчили. Така моя позиція. Тепер будемо радитися вирішувати, що робити. У нас є з ким радитися, є УЄФА, ФІФА. Будемо дивитися, які наслідки будуть в інших чемпіонатах. Природно, не хотілося б думати про те, що чемпіонат не відновиться", – зазначив Ігор Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гравці "Динамо" звернулися до вболівальників через ситуацію з коронавірусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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