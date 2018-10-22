Моуріньо шукає шпигуна у "Манчестері"

Наставник "Манчестер Юнайтед"Жозе Моуріньо зажадав знайти всередині клубу шпигуна, який "злив" у соціальні мережі стартовий склад команди на матч манкуніанців проти "Челсі".

У лють португальського тренера привів той факт, що супернику заздалегідь стало відомо, ніби він збирається випустити з перших хвилин Хуана Мату. Таким чином, "Челсі" отримав додаткову фору перед грою.

Тепер Моуріньо хоче з'ясувати, яким чином склад потрапив в інтернет, адже інформацію — хто саме вийде на поле — у ​​своєму розпорядженні мали лише самі футболісти і члени тренерського штабу.

Подібний витік відбувається із "Юнайтед" уже вдруге в цьому сезоні. Вперше це сталося під час виїзного матчу "Манчестера" проти "Вест Хема" у минулому місяці. І в першому, і в другому випадку команді Моуріньо перемогти не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер клубу "Манчестер Юнайтед", португалець Жозе Моуріньо влаштував бійку під час матчу АПЛ.