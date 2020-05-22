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22 травня • оновлено в 23:29
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Моуріньо: плакав після матчу з київським "Динамо"

4.3т
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Легендарний португальський тренер Жозе Моуріньо згадав про свої неймовірні емоції після перемоги в Києві над "Динамо" у Лізі чемпіонів сезону 2009/2010.

"Особливий" розповів про те, що плакав після успіху його "Інтера" в столиці України. Тоді міланська команда обіграла киян 1:2, забивши два голи на 85-й та 89-й хвилинах. Після цього італійці не тільки виграли Лігу чемпіонів, але й взяли "золото" національного чемпіонату і Кубок країни.

Жозе Моуріньо (зліва) у матчі з "Динамо"

Жозе Моуріньо (зліва) у матчі з "Динамо"

"Я плакав після матчу з київським "Динамо". Я завжди плакав тільки після перемог. Тоді це був перший раз. Команда могла б зробити набагато більше. Мені вдалося внести тактичні зміни, яких команда потребувала. Навіть нічия нас не влаштовувала. Мені вдалося достукатися до гравців. У той момент ми ніколи не були настільки близькими до вильоту", – цитує Моуріньо gianlucadimarzio.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Артем Бесєдін відверто пояснив відео, на якому його побили товариші по чарці.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Жозе Моуріньо
Теги
ФК Динамо Київ ФК Інтер
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