Моуріньо: плакав після матчу з київським "Динамо"

Легендарний португальський тренер Жозе Моуріньо згадав про свої неймовірні емоції після перемоги в Києві над "Динамо" у Лізі чемпіонів сезону 2009/2010.
"Особливий" розповів про те, що плакав після успіху його "Інтера" в столиці України. Тоді міланська команда обіграла киян 1:2, забивши два голи на 85-й та 89-й хвилинах. Після цього італійці не тільки виграли Лігу чемпіонів, але й взяли "золото" національного чемпіонату і Кубок країни.
Жозе Моуріньо (зліва) у матчі з "Динамо"
"Я плакав після матчу з київським "Динамо". Я завжди плакав тільки після перемог. Тоді це був перший раз. Команда могла б зробити набагато більше. Мені вдалося внести тактичні зміни, яких команда потребувала. Навіть нічия нас не влаштовувала. Мені вдалося достукатися до гравців. У той момент ми ніколи не були настільки близькими до вильоту", – цитує Моуріньо gianlucadimarzio.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Артем Бесєдін відверто пояснив відео, на якому його побили товариші по чарці.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".