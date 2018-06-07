Московський "Спартак" мерзенно "обікрав" київське "Динамо": фотофакт

Московський футбольний клуб "Спартак" замазав логотип київського "Динам" на формі екс-тренера "біло-синіх" Рауля Ріанчо. Прес-служба російської команди на своєму офіційному сайті представила іспанського тренера, викресливши згадку про український клуб.

Скріншот офіційного сайту "Спартака" - лого немає

Оригінал фотографії - логотип є Ольга Щербицька

Нагадаємо, що 58-річний іспанець 7 червня став тренером "Спартака" з фізпідготовки, де замінить Джорджо Д'Урбано, який залишає московську команду.

Відзначимо, що Ріанчо є різнобічним фахівцем, який може займатися як фізичною підготовкою команди, так і збором аналітичної інформації для головного тренера. Іспанець має досвід роботи в казанському "Рубіні" і київському "Динамо" .