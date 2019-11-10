Мораеса з поля в матчі "Шахтар" - "Динамо" забрала швидка

Кращий бомбардир поточного сезону чемпіонату України з футболу Жуніор Мораес був госпіталізований під час матчу "Шахтар" - "Динамо".

На 29-й хвилині центрального поєдинку 14-го тур УПЛ в Харкові на ногу українського бразильця "Шахтаря" настав динамівець Денис Попов. Микола Балакін не побачив в цьому епізоді порушення, однак Жуніор відразу попросив заміну.

Мораеса забрали з поля на носилках і зі стадіону його відвезла машина швидкої допомоги на МРТ. Передбачається, що у футболіста "полетів" голеностоп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мораес "познущався" над Шевченко на тренуванні збірної України.

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