Мораес в "Шахтарі"? Суркіс дав перший коментар

Президент київського "Динамо" вважає, що інформація про попереднє підписання "Шахтарем" бразильського форварда киян Мораеса, не відповідає дійсності.

"Про те, що Мораес підписав контракт з "Шахтарем" мені нічого не відомо. Я йому поставив це питання - він відповів, що нічого не підписував. За його словами якщо ніхто не запропонує дорогий договір в Китаї або Саудівської Аравії, в першу чергу він буде розглядати "Динамо", - заявив Ігор Михайлович в ефірі програми "Профутбол".

Президент віце-чемпіона України вважає, що якщо б такий договір існував, на становище Мораеса в "Динамо" це б жодним чином не вплинуло.

"Я не треную "Динамо". У мене є своя думка. Але я ії не нав'язую Хацкевичу. Головному тренеру і тим хто з ним працює видніше, як поступати в цій ситуації з Мораесом, але я вважаю, що все це качка", - підсумував Ігор Суркіс.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Хацкевич відсторонив Хачеріді від тренувань з "Динамо".