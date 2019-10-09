Мобільний телефон зірвав роботу VAR у Саудівській Аравії

Під час матчу 2-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між командами "Аль-Фатех" і "Аль-Наср" суддівська бригада не змогла скористатися системою відеодопомоги арбітрам VAR.

В одному з ключових епізодів гри, коли рефері хотів переконатися в правильності взяття воріт, установка дала збій. Як з'ясувалося, один зі співробітників стадіону відключив апаратуру, щоб зарядити свій мобільний телефон.

"Аль-Наср" здобув перемогу в матчі завдяки голу Фіраса Аль-Біракана на 49-й хвилині.

Нагадаємо, після тестування система VAR була схвалена у 2016 році. У 2017 році вона використовувалася на Кубку конфедерацій, у 2018-му – на ЧС в Росії. Наразі до VAR вдаються на матчах провідних європейських ліг, а також Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат Росії в сезоні-2019/20 почався з ганьби через систему VAR.

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