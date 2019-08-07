Мірча Луческу може очолити "Динамо" Київ: ЗМІ розкрили подробиці

Колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу може змінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера київського "Динамо", повідомляє місцеве видання Gazeta Sporturilor.

Мірча Луческу Gazeta Sporturilor

За інформацією джерела, 74-річний Луческу спеціально приїде в столицю України на поєдинок "Динамо" – "Шахтар" у суботу, 10 серпня, щоб зустрітися з керівництвом киян. Після цього румун дасть відповідь на пропозицію очолити "біло-синіх".

Нагадаємо, що Луческу тренував "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. Після цього Мірча тренував російський "Зеніт" (2016-2017) і збірну Туреччини (2017-2019). З "гірниками" Луческу вісім разів вигравав чемпіонат України.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Луческу обурився 6-м місцем Валерія Лобановського в рейтингу кращих тренерів клубів від France Football.

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