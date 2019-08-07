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Мірча Луческу може очолити "Динамо" Київ: ЗМІ розкрили подробиці

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Колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу може змінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера київського "Динамо", повідомляє місцеве видання Gazeta Sporturilor.

Мірча Луческу

Мірча Луческу

Gazeta Sporturilor

За інформацією джерела, 74-річний Луческу спеціально приїде в столицю України на поєдинок "Динамо" – "Шахтар" у суботу, 10 серпня, щоб зустрітися з керівництвом киян. Після цього румун дасть відповідь на пропозицію очолити "біло-синіх".

Нагадаємо, що Луческу тренував "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. Після цього Мірча тренував російський "Зеніт" (2016-2017) і збірну Туреччини (2017-2019). З "гірниками" Луческу вісім разів вигравав чемпіонат України.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Луческу обурився 6-м місцем Валерія Лобановського в рейтингу кращих тренерів клубів від France Football.

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Особа
Мірча Луческу
Тег
ФК Динамо Київ
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Махов Макс
Махов Макс
Пусть возглавит "Пиздец"из Ярославля. Бгггггаааа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому нужно это дерьмо? Не забыли, как эта скотина про Лобановского говорила?
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