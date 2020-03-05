Мілевський у скандальному матчі з вилученням виграв престижний трофей у Білорусі

"Динамо" (Брест), за який грають Артем Мілевський і ще два українських легіонери, перемогло солігорський "Шахтар" в матчі за Суперкубок Білорусі. Сам Мілевський зіграв помітну роль у матчі.

Мілевський і український півзахисник Олександр Нойок вийшли в стартовому складі своєї команди. Мілевський був вилучений на 49-й хвилині матчу. Ще в першому таймі Артем отримав жовту картку за нецензурну лайку на адресу арбітра.

Другий епізод за участю колишнього нападника київського "Динамо" трапився на початку другого тайму, коли Мілевський у звичайній ситуації грубо відштовхнув суперника. За це він отримав пряму червону картку.

Варто зазначити, що до того моменту команда Артема Мілевського вела в рахунку – 2:0. Ці ж цифри на табло залишилися до фінального свистка. "Динамо" (Брест) став володарем Суперкубка Білорусі, завоювавши цей приз третій рік поспіль. Нагадаємо, що в 2019 році клуб з Бреста вперше в історії виграв чемпіонат Білорусі.

Крім Мілевського і Нойока, в заявці "Динамо" (Брест) був присутній ексзахисник київського "Динамо" Євген Хачеріді, який весь матч провів на лаві запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер київського "Динамо" Олег Блохін розповів, як позбувся нападника Артема Мілевського під час роботи в столичному клубі. Причиною цього послужили регулярні загули форварда.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!