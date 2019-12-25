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25 грудня • оновлено в 13:44
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"Мілевський та Алієв рвуть нічний Київ": форвард "Динамо" створив YouTube-канал

2.7т
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Футболіст брестського "Динамо" Артем Мілевський вирішив підкорити YouTube, створивши свій канал на платформі під назвою "Міля".

У першому відео, опублікованому на каналі, він зустрівся з колишнім партнером по київському "Динамо" Олександром Алієвим. Вони провели час в одному з нічних клубів столиці та згадали минулі часи, передавши привіт Ігорю Суркісу та Юрію Сьоміну.

Алієв і Мілевський

Алієв і Мілевський

"Останні 15 років багато хто намагався спалити і зняти відео, як я запалюю в нічних клубах. Тепер настав мій час – показати, як все відбувається", – написано в підписі до відеозапису під назвою "Мілевський і Алієв рвуть нічний Київ".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський показав, як вони з дівчиною Валерією відпочивають на одному з курортів Індонезії.

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Особи
Артем Мілевський Олександр Алієв
Місце
Україна Київ
Теги
Динамо Брест ФК Динамо Київ
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