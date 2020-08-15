Мілевський про ситуацію в Білорусі: відбувається божевілля

Колишній футболіст збірної України, який виступає за брестське "Динамо" Артем Мілевський, насилу підібрав слова, коментуючи ситуацію в Білорусі.

Гравець зізнався, що не любить спілкуватися на політичні теми, але в країні відбуваються жахливі речі.

"У Білорусі зараз не особливо весело. Таке, що не дуже смішно. Ситуація в Бресті спокійна, але по всіх містах... Я ніби як не сильно хочу на цю тему говорити, тому що ніколи не обговорюю і не коментую політику, але відбуваються такі речі... Не дуже... М'яко кажучи, божевілля якесь. Байдужим не можна залишатися в такій ситуації. Мирне небо над головою – найголовніше", – сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Смолевська, сестра захисника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевського, який був затриманий у результаті масових протестів в Білорусі, розповіла, що відбувалося в СІЗО.

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