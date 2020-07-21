Захисник "Динамо" Віталій Миколенко разом з одноклубником Миколою Шапаренком в перший день після закінчення сезону в Прем'єр-лізі відправився на риболовлю.

Футболіст у себе в Instagram похвалився знімком улову.

"З кайфом", – підписав кадр гравець збірної України.

Миколенко і Шапаренко показали, що в першу чергу зробили по закінченню сезону. Фотофакт Instagram Віталія Миколенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в останньому матчі сезону всуху програло "Колосу" (0:2), але завдяки нічиїй "Зорі" і "Десни" стало віцечемпіоном України.

На наступний день головний тренер команди Олексій Михайличенко був відправлений у відставку.

Пізніше ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду.

У той же час, ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик заявив, що новим тренером київського "Динамо", крім Реброва, можуть стати Віктор Скрипник, Юрій Калитвинцев або Юрій Сьомін.

Через день журналіст ТК "Футбол" Ігор Бурбас спростував інформацію по Скрипнику і Реброву.