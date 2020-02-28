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28 лютого • оновлено в 23:40
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Михайличенко пояснив поразку "Динамо" від "Дніпра-1"

2.9т
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Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко назвав раннє вилучення півзахисника команди Віталія Буяльського однією з головних причин поразки від "Дніпра-1" у 20-му турі Прем'єр-ліги.

Крім того, наставник "біло-синіх" зазначив, що його підопічні, незважаючи на обставини, прагнули до перемоги.

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Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК "Динамо"

"Мені нема чого коментувати. Важко грати з шостої хвилини вдесятьох. Природно, навантаження, яке лягло на оборону, позначилося, і в кінці ми припустилися помилок, які призвели до пропущених м'ячів. Вітаю "Дніпро-1" з перемогою. Навіть у меншості ми все одно грали на перемогу, намагалися досягти результату, створювали моменти, але, на жаль, реалізація підвела. Повторюся, в кінці нам не вистачило сил і концентрації. Бажання перемогти перехльоснуло все інше, і ми припустилися помилок", – цитує Михайличенка прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" продало в китайський клуб угорського легіонера команди Тамаша Кадара.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Теги
ФК Дніпро ФК Динамо Київ
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