Мессі зібрався на ЧС-2018 в Росії і засумував

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився очікуваннями від чемпіонату світу в Росії.

"На жаль, ми залежимо від результату. Ми відчуваємо, що якщо ми не станемо чемпіонами зараз, то вже не будемо ними ніколи. Я багато разів плакав через таки матчі, через те, що ми не могли здійснити мрію нашої країни. Схоже, три фіналу нам абсолютно не допомогли. Але я вірю, що ми можемо підняти кубок", - заявив 31-річний футболіст в інтерв'ю Goal.com.

У складі збірної нападник ніколи не вигравав чемпіонат світу і Кубок Америки. У 2014 році збірна Аргентини поступилася національній команді Німеччини з рахунком 0:1 у фіналі Мундіалю. У вирішальних матчах Кубка Америки 2015 і 2016 років аргентинці програли національній команді Чилі.

Як повідомляв раніше "Обозреватель" букмекери назвали нову команду Мессі.