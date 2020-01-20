Мессі встановив неймовірний рекорд у чемпіонаті Іспанії

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі приніс перемогу своїй команді в матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії, в якому каталонці вдома обіграли "Гранаду" – 1:0. Тим самим Мессі встановив рекорд.

Ліонель Мессі приніс перемогу "Барселоні" в матчі з "Гранадою"

Гол 32-річного аргентинського нападника став першим для нього в 2020 році. Мессі став першим гравцем, який забивав у чемпіонаті Іспанії протягом 16 календарних років, повідомляє Gracenote.

🎯 - Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe's top 5 leagues. # BarçaGranada # ForçaBarça - Gracenote Live (@GracenoteLive) 19 Eanáir 2020

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Крім того, аргентинець забив свій 250-й гол на домашньому стадіоні "Барселони" – "Камп Ноу". Це рекорд даної арени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду побив рекорд Мессі за кількістю хет-триків в європейських топ-5 чемпіонатах.

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