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20 січня • оновлено в 11:15
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Мессі встановив неймовірний рекорд у чемпіонаті Іспанії

2.2т
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Форвард "Барселони" Ліонель Мессі приніс перемогу своїй команді в матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії, в якому каталонці вдома обіграли "Гранаду" – 1:0. Тим самим Мессі встановив рекорд.

Ліонель Мессі приніс перемогу "Барселоні" в матчі з "Гранадою"

Ліонель Мессі приніс перемогу "Барселоні" в матчі з "Гранадою"

Гол 32-річного аргентинського нападника став першим для нього в 2020 році. Мессі став першим гравцем, який забивав у чемпіонаті Іспанії протягом 16 календарних років, повідомляє Gracenote.

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Крім того, аргентинець забив свій 250-й гол на домашньому стадіоні "Барселони" – "Камп Ноу". Це рекорд даної арени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду побив рекорд Мессі за кількістю хет-триків в європейських топ-5 чемпіонатах.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Барселона
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