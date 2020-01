Мессі встановив неймовірний рекорд у чемпіонаті Іспанії

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі приніс перемогу своїй команді в матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії, в якому каталонці вдома обіграли "Гранаду" – 1:0. Тим самим Мессі встановив рекорд.

Гол 32-річного аргентинського нападника став першим для нього в 2020 році. Мессі став першим гравцем, який забивав у чемпіонаті Іспанії протягом 16 календарних років, повідомляє Gracenote.

🎯 - Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe's top 5 leagues. # BarçaGranada # ForçaBarça