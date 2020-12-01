Мессі вшанував пам'ять Марадони під час матчу і поплатився за це. Відео

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі вшанував пам'ять свого легендарного земляка Дієго Марадону і отримав за це жовту картку.

На 73-й хвилині матчу 11-го туру Прімери проти "Осасуни" Мессі, забивши четвертий гол, зняв свою футболку, під якою виявилася екіпірування аргентинського клубу "Ньюеллс Олд Бойз" з 10-м номером.

Саме під ним виступав Марадона в 1993 році. Сам Лео грав за молодіжку "Ньюеллс Олд Бойз" з 1995 по 2000 рік.

На відео з 1:13

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося, можливо, останнє прижиттєве відео з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер в середу, 25 листопада.