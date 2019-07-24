Мессі відлучений від збірної за критику футбольних функціонерів

Головна зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі дискваліфікований на один матч і оштрафований на 1500 доларів за свою неспортивну поведінку під час проведення Кубка Америки - 2019.

Як повідомляє іспанське видання AS, форвард "Барселони" не зможе зіграти в стартовому матчі збірної Аргентини в відборі до ЧС-2022.

У матчі за третє місце проти збірної Чилі Мессі був видалений з поля за бійку з Гарі Меделем, а після гри звинуватив Південноамериканську конфедерацію футболу в корупції.

Розбірки Мессі і Меделя

За такі дії аргентинцеві загрожувало відлучення від офіційних змагань під егідою цієї організації на термін до двох років.

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Пізніше Мессі приніс свої вибачення, мабуть це і пом'якшило покарання футболісту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним спортсменом у списку 100 найбагатших знаменитостей.

За версією авторитетного журналу Forbes, з червня 2018 року по червень 2019 го футболіст заробив 127 мільйонів доларів.

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