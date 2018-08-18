Мессі потрапив між ніг журналісту ударом через все поле - опубліковано відео

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі потрапив м'ячем між ніг журналіста, який стояв на іншій стороні поля.

Репортер записував репортаж біля бокової лінії. Побачивши це, Мессі кілька разів прочеканіл м'яч, і закрученим ударом пробив чітко в ціль. Працівник ЗМІ не зрозумів, звідки взялася шкіряна сфера і почав здивовано озиратися, поки аргентинський форвард як ні в чому не бувало йшов мимо.

Цей неймовірний трюк викликав бурхливе захоплення у соціальних мережах.

Новини Мессі встановив неймовірний рекорд

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