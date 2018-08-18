МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Мессі потрапив між ніг журналісту ударом через все поле - опубліковано відео

5.6тЧитати новину російською

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі потрапив м'ячем між ніг журналіста, який стояв на іншій стороні поля.

Репортер записував репортаж біля бокової лінії. Побачивши це, Мессі кілька разів прочеканіл м'яч, і закрученим ударом пробив чітко в ціль. Працівник ЗМІ не зрозумів, звідки взялася шкіряна сфера і почав здивовано озиратися, поки аргентинський форвард як ні в чому не бувало йшов мимо.

Цей неймовірний трюк викликав бурхливе захоплення у соціальних мережах.

Новини
Мессі встановив неймовірний рекорд

Нагадаємо, нещодавно на поштовій марці з капітаном збірної Аргентини був виявлений знаменитий український стадіон. Філателісти з усього світу оголосили полювання за раритетом.

Особа
Ліонель Мессі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги