Мессі потрапив між ніг журналісту ударом через все поле - опубліковано відео

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі потрапив м'ячем між ніг журналіста, який стояв на іншій стороні поля.
Репортер записував репортаж біля бокової лінії. Побачивши це, Мессі кілька разів прочеканіл м'яч, і закрученим ударом пробив чітко в ціль. Працівник ЗМІ не зрозумів, звідки взялася шкіряна сфера і почав здивовано озиратися, поки аргентинський форвард як ні в чому не бувало йшов мимо.
Цей неймовірний трюк викликав бурхливе захоплення у соціальних мережах.
Wait for it. 👀 #HereToCreate pic.twitter.com/nrYUUr6D6M- Team Messi (@TeamMessi) 17 серпня 2018 р
Нагадаємо, нещодавно на поштовій марці з капітаном збірної Аргентини був виявлений знаменитий український стадіон. Філателісти з усього світу оголосили полювання за раритетом.