Мессі побився з партнером і влаштував бунт у "Барселоні" – ЗМІ

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі зажадав відставки президента клубу і приходу легенди "синьо-гранатових" Хаві Ернандеса на пост головного тренера команди.

За даними видання El Pais, аргентинець посварився з керівництвом "Барселони" і в буквальному сенсі готує бунт. Нападник хоче відставки Хосепа Бартомеу і заміни Кіке Сетьєна на Хаві. На підтримку Мессі виступили Жерар Піке, Серхіо Бускетс і Серджіо Роберто.

Ліонель Мессі

Крім того, стало відомо про бійку Ліонеля з воротарем Марком-Андре тер Штегеном. Гравці зчепилися на тренуванні, не поділивши спірний м'яч. Також Мессі різко відповів спортивному директору "Барси" Еріку Абідалю, який звинуватив футболіст у "зливі" колишнього наставника Ернесто Вальверде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд в історії іспанського футболу.

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