Головна Новини
7 лютого • оновлено в 07:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Мессі побився з партнером і влаштував бунт у "Барселоні" – ЗМІ

5.2т
Читати матеріал російською

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі зажадав відставки президента клубу і приходу легенди "синьо-гранатових" Хаві Ернандеса на пост головного тренера команди.

За даними видання El Pais, аргентинець посварився з керівництвом "Барселони" і в буквальному сенсі готує бунт. Нападник хоче відставки Хосепа Бартомеу і заміни Кіке Сетьєна на Хаві. На підтримку Мессі виступили Жерар Піке, Серхіо Бускетс і Серджіо Роберто.

Новини
Футболіст "Барселони" розкрив несподівані подробиці тренувань із Мессі

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Крім того, стало відомо про бійку Ліонеля з воротарем Марком-Андре тер Штегеном. Гравці зчепилися на тренуванні, не поділивши спірний м'яч. Також Мессі різко відповів спортивному директору "Барси" Еріку Абідалю, який звинуватив футболіст у "зливі" колишнього наставника Ернесто Вальверде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд в історії іспанського футболу.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Тег
ФК Барселона
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
0
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пора кардинально менять все в Барселоне. Такой парраши, как сегодня, дальше нельзя терпеть! Новый тренер - просто старый идиот! Гнать немедленно!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь +---- https://cuz.su/menso
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги