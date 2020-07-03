Мессі хоче залишити "Барселону" – ЗМІ

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі хоче піти з команди після закінчення контракту, який діє до літа 2021 року.

Як повідомляє видання Cadena Ser, переговори про нову угоду аргентинця з клубом почалися дуже добре, але в зв'язку з останніми подіями футболіст прийняв рішення їх призупинити.

Мессі набридло те, що його звинувачують у проблемах "Барселони" і роблять відповідальним за рішення, які він не приймав.

У нинішньому сезоні на рахунку футболіста 37 матчів за каталонський клуб, в яких він забив 27 голів і віддав 22 результативні передачі.

Нагадаємо, що лідери "Барселони" мають не найкращі стосунки з наставником команди Кіке Сетьєном і його тренерським штабом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мессі став сьомим гравцем в історії футболу, якому вдалося забити 700 голів за кар'єру.