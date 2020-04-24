Мессі або Роналду? Названо найкращого футболіста останніх 25 років

Авторитетне видання FourFourTwo назвало нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найкращим гравцем останніх 25 років.
"Найкращий гравець останніх 25 років є явним претендентом на звання найкращого в історії. Він забив 603 голи в 687 матчах за клуб, але ця статистика повністю не відображає його внесок в успіхи "Барселони"", – написано в його описі на сайті FourFourTwo.
Ліонель Мессі проти Кріштіану Роналду - головне протистояння сучасного футболу
Спорт-Експрес
Друге місце в рейтингу з 25 футболістів зайняв головний суперник аргентинця – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. На третій позиції в списку опинився експівзахисник мадридського "Реала", а нині його тренер Зінедін Зідан.
Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:
1. Ліонель Мессі;
2. Кріштіану Роналду;
3. Зінедін Зідан;
4. Роналдо;
5. Рональдіньо;
6. Тьєррі Анрі;
7. Хаві;
8. Андрес Іньєста;
9. Паоло Мальдіні;
10. Роберто Баджо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ні Мессі, ні Роналду не потрапили в трійку найбільш технічних футболістів в історії.
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