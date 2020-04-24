Мессі або Роналду? Названо найкращого футболіста останніх 25 років

Авторитетне видання FourFourTwo назвало нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найкращим гравцем останніх 25 років.

"Найкращий гравець останніх 25 років є явним претендентом на звання найкращого в історії. Він забив 603 голи в 687 матчах за клуб, але ця статистика повністю не відображає його внесок в успіхи "Барселони"", – написано в його описі на сайті FourFourTwo.

Ліонель Мессі проти Кріштіану Роналду - головне протистояння сучасного футболу Спорт-Експрес

Друге місце в рейтингу з 25 футболістів зайняв головний суперник аргентинця – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. На третій позиції в списку опинився експівзахисник мадридського "Реала", а нині його тренер Зінедін Зідан.

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі;

2. Кріштіану Роналду;

3. Зінедін Зідан;

4. Роналдо;

5. Рональдіньо;

6. Тьєррі Анрі;

7. Хаві;

8. Андрес Іньєста;

9. Паоло Мальдіні;

10. Роберто Баджо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ні Мессі, ні Роналду не потрапили в трійку найбільш технічних футболістів в історії.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!