''Я знав'': Хачеріді пояснив, чому показав прапор України в Москві

Захисник збірної України та грецького клубу ПАОК Євген Хачеріді відверто розповів, що ж трапилося у Москві і чому він показав щитки в кольорах прапора України після виїзного матчу зі "Спартаком" у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Євген Хачеріді
"Спорт-Експрес"
"Щитки я не просто так показав. Коли ми після матчу йшли до наших уболівальників, то з сектора "Спартака" почали тицяти пальцями, руками, казати "Іди сюди". Я ж російську знаю і розумію, що вони кажуть. Я знав, що руки і пальці мені показувати не можна, бо невідомо, що потім буде. Ось я і показав щитки. На цьому все і завершилося", — зазначив футболіст в ефірі програми "Профутбол".
Хачеріді розповів, що після того, як почав розгоратися скандал, його агенту дзвонив син президента ПАОКа і вичитував футболісту за неповагу до Росії.
"Я пояснив своєму агентові — Вадиму Шаблію, що це не неповага, а мене спровокували. Я нічого такого не зробив, а просто показав, що я українець і люблю Україну", — сказав на завершення Євген Хачеріді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА виніс свій вердикт із приводу скандального вчинку футболіста збірної України Євгена Хачеріді у Москві
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