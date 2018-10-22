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''Я знав'': Хачеріді пояснив, чому показав прапор України в Москві

10.5тЧитати матеріал російською

Захисник збірної України та грецького клубу ПАОК Євген Хачеріді відверто розповів, що ж трапилося у Москві і чому він показав щитки в кольорах прапора України після виїзного матчу зі "Спартаком" у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

"Спорт-Експрес"

"Щитки я не просто так показав. Коли ми після матчу йшли до наших уболівальників, то з сектора "Спартака" почали тицяти пальцями, руками, казати "Іди сюди". Я ж російську знаю і розумію, що вони кажуть. Я знав, що руки і пальці мені показувати не можна, бо невідомо, що потім буде. Ось я і показав щитки. На цьому все і завершилося", — зазначив футболіст в ефірі програми "Профутбол".

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Хачеріді розповів, що після того, як почав розгоратися скандал, його агенту дзвонив син президента ПАОКа і вичитував футболісту за неповагу до Росії.

"Я пояснив своєму агентові — Вадиму Шаблію, що це не неповага, а мене спровокували. Я нічого такого не зробив, а просто показав, що я українець і люблю Україну", — сказав на завершення Євген Хачеріді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА виніс свій вердикт із приводу скандального вчинку футболіста збірної України Євгена Хачеріді у Москві

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Євген Хачеріді
Об'єкт
ПАОК
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
В Европе полно проституток, которым платит росия. А уж УЕФА - шлюха из шлюх.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Удалили комент . ? Ну что ж повторюсь . Ему нужно было не щитки демонстрировать ,а раскасить жопу в жовтоблакытный цвет, повернутся ею к болельщикам ,стать раком ,стянуть тшаровары и спиваючы гымнукрайины ,ждать пока кто нибудь от души пнёт его в еог размалёванную задницу ,после чего он бы летел пердел и радовался
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Ски Андрей
Ски Андрей
Семёнов Александр, тебе не стыдно что твой президент такой долбо...б???!!! ты точно хочешь сгореть в ядерной войне и попасть в рай???
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Ukr Igore
Ukr Igore
Семёнов Александр, А шо ж ти?фарбуй свою геморойну дупу й не лізь з мокшаньськими порадами до людей.
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