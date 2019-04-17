Мати Роналду розповіла, що було з Кріштіану після вильоту з Ліги чемпіонів

Долореш Авейру, мати нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду, зізналася, що його син сильно засмутився через програш "Аяксу" і сказав їй, що не може творити чудеса.

Кріштіану Роналду

"У чемпіонаті Італії все добре, а в Лізі чемпіонів нам не вистачило удачі. Але життя триває", - сказав матері футболіст. Як передає Corriere dello Sport, Долореш запевнила, що у її сина обов'язково вийде вийти в фінал турніру.

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Нагадаємо, що голландський "Аякс" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно обігравши італійський "Ювентус" (2:1). Другим півфіналістом стала каталонська "Барселона", яка розгромила англійський "Манчестер Юнайтед" (3:0).

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