Росія - Саудівська Аравія: матч завершився міжнародним скандалом

Скандал розгорівся після матчу-відкриття ЧС-2018 Росія - Саудівська Аравія. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявила, що близькосхідний канал BeoutQ незаконно транслював протистояння.

"ФІФА стурбована тим, що канал BeoutQ незаконно транслював на території близькосхідного регіону перший матч чемпіонату світу в Росії, який було зіграно в четвер ", - йдеться в повідомленні прес-служби організації.

У футбольному органі спростували інформацію про те, що видавали будь-які права на трансляцію вказаному каналові. Також в організації мають намір вжити відповідних заходів по відношенню до порушників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії винесла саудитів в стартовому матчі ЧС-2018.