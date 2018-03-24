Матч Росія - Бразилія завершився великими проблемами для уболівальників - фотофакт

Багато російських вболівальникiв відчули серйозні проблеми зi шляхом зі стадіону "Лужники" по закінченню товариській зустрічі Росія - Бразилія (0: 3).

"Головна російська біда - паркани, а також поліція з собаками і на конях. Все знову звелося до вузького проходу в підземний перехід, щоб пройти на МЦК. Прямий шлях, звичайно ж, був закритий, бо не положено", - написав блогер sports. ru, приклавши відповідні фотографії.

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За словами юера у нього шлях від стадіону до МЦК зайняв 40 хвилин.

"Деякі психували, йшли з вузького проходу і добиралися до шуканого поїзда по снігу. Правда, вхід був безкоштовним. Чи не через любов до людей, а через те, щоб не створювати ще одну тисняву", - відзначає автор.

Росія, Лужники sports.ru

Росія, Лужники sports.ru

Росія, Лужники sports.ru

Росія, Лужники sports.ru

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