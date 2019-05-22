ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Матч Прем'єр-ліги України завершився історичним рекордом

15.4тЧитати матеріал російською

Футбольний клуб "Олександрія" вперше в історії завоював "бронзу" чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

ФК Олександрія

ФК Олександрія

Команда з Кіровоградської області гарантувала собі третє місце за підсумками матчу з "Маріуполем", який завершився з рахунком 1:1.

"Олександрія" за два тури до кінця першості набрала 49 очок і стала недосяжною для "Зорі" і "Маріуполя", які йдуть четвертими, випереджаючи опонентів на 9 балів.

До цього найкращим результатом олександрійців в УПЛ було 5-те місце в сезоні 2016/2017.

"Маріуполь" – "Олександрія" 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 29 Пихаленок, 1:1 – 45, пенальті Запорожан.

Маріуполь – Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Горбунов (Тищенко, 81), Ігнатенко, Пихаленок, Зубков, Мишнєв, Федорчук (Вакула, 61), Фомін (Борячук, 61).

Олександрія – Паньків, Пашаєв, Микицей, Бухав, Лучкевич, Запорожан, Задерака (Гречишкін, 60), Банада, Протасов (Шастал, 73), Паламар, Сітало (Довгий, 88).

Попередження: Полегенько (10), Задерака (54).

Вилучення: Яворський (44).

Новини
30-й тур Прем'єр-ліги: результати, огляди і розклад трансляцій

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко з історичним рекордом виграв Кубок Англії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Тег
ФК Олександрія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки