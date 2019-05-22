Матч Прем'єр-ліги України завершився історичним рекордом

Футбольний клуб "Олександрія" вперше в історії завоював "бронзу" чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

ФК Олександрія

Команда з Кіровоградської області гарантувала собі третє місце за підсумками матчу з "Маріуполем", який завершився з рахунком 1:1.

"Олександрія" за два тури до кінця першості набрала 49 очок і стала недосяжною для "Зорі" і "Маріуполя", які йдуть четвертими, випереджаючи опонентів на 9 балів.

До цього найкращим результатом олександрійців в УПЛ було 5-те місце в сезоні 2016/2017.

"Маріуполь" – "Олександрія" 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 29 Пихаленок, 1:1 – 45, пенальті Запорожан.

Маріуполь – Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Горбунов (Тищенко, 81), Ігнатенко, Пихаленок, Зубков, Мишнєв, Федорчук (Вакула, 61), Фомін (Борячук, 61).

Олександрія – Паньків, Пашаєв, Микицей, Бухав, Лучкевич, Запорожан, Задерака (Гречишкін, 60), Банада, Протасов (Шастал, 73), Паламар, Сітало (Довгий, 88).

Попередження: Полегенько (10), Задерака (54).

Вилучення: Яворський (44).

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