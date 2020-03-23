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23 березня • оновлено в 19:45
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Матч Ліги чемпіонів назвали головною причиною спалаху коронавірусу

5.8т
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Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" та "Валенсією", який відбувся 19 лютого на міланському "Сан-Сіро", назвали головною причиною спалаху коронавірусу в Італії.

Як повідомляє видання Cadena Ser, поєдинок, який відвідали понад 44 тисяч осіб, спровокував масове поширення вірусу в Ломбардії. Саме цей регіон найбільше постраждав через захворювання. Вважається, що вболівальники "Аталанти", яка базується в місті Бергамо, привезли коронавірус в Мілан і, спілкуючись з місцевими жителями і фанатами "Валенсії", внесли вагомий внесок у поширення інфекції.

Матч "Аталанта" - "Валенсія"

Матч "Аталанта" - "Валенсія"

Нагадаємо, що в Італії вже понад 59 тисяч заражених, майже 5,5 тисячі смертей і близько 7 тисяч видужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два співробітника "Аталанти" стали жертвами коронавірусу, не зумівши подолати хворобу.

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Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсія
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