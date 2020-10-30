Матч "Динамо" в Барселоні опинився під загрозою зриву: спортивні підсумки 29 жовтня
Київське "Динамо" може не зіграти в Барселоні матч третього туру Ліги чемпіонів, а Дмитро Іванисеня забив розкішний гол за "Зорю" в Лізі Європи.
Крім того, футболістів російського "Краснодара" звинуватили в расизмі після матчу Ліги чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 29 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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