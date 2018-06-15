Марокко - Іран: огляд матчу ЧС-2018

Черговий драматичний поєдинок приніс другий день чемпіонату світу з футболу в Росії.

У Санкт-Петербурзі на арені з однойменною назвою зустрічалися збірні квартету В Марокко і Іран.

Обидва колективи мають вельми примарні шанси на вихід з групи, оскільки змагаються з командами Португалії та Іспанії.

У першій половині зустрічі команди обмінялися обоюдогострими моментами, але забити не вийшло ні в тих, ні в інших.

Марокканці багато володіли м'ячем, але толку від цього було мало.

У другій 45-хвилинці було багато дрібних фолів. По одній вимушеній заміні через травми провели обидва наставники. Все йшло до того, що матч завершиться внічию. Головний арбітр зустрічі Джюнейт Чакир додав шість хвилин. На 95-й хвилині Азіз Бухаддуз зрізав м'яч в свої ворота, і Іран здобув першу перемогу на турнірі.

Так, на мундіалі був забитий перший автогол.

Вашій увазі відео найцікавіших моментів гри.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Марокко - Іран 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 - 90, автогол Бухаддуз. Марокко - Мохамед, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатія, Саісс, Хакимі, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Зіеш, Бельханда, Харитина (да Кошта, 82), Ель-Каабі (Бухаддуз, 77). Іран - Бейранванд, Резаян, Пураліганджі, Чешме, Ехсан Хаджсафі, Ебрахімі (Хоссейні, 80), Аліреза Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаей (Таремі, 68), Амірі, Карім Ансаріфард, Сердар Азмун. Попередження: Шоджаеі (10), Ель-Ахмаді (34), Аліреза Джаханбахш (47), Карім Ансаріфард (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один матч другого ігрового дня завершився за схожим сценарієм.