МоваЯзык
Регистрация
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

Марокко - Іран: огляд матчу ЧС-2018

1.5тЧитати новину російською

Черговий драматичний поєдинок приніс другий день чемпіонату світу з футболу в Росії.

У Санкт-Петербурзі на арені з однойменною назвою зустрічалися збірні квартету В Марокко і Іран.

Новини
Перу - Данія: прогноз, де дивитися матч ЧС-2018

Обидва колективи мають вельми примарні шанси на вихід з групи, оскільки змагаються з командами Португалії та Іспанії.

У першій половині зустрічі команди обмінялися обоюдогострими моментами, але забити не вийшло ні в тих, ні в інших.

Марокканці багато володіли м'ячем, але толку від цього було мало.

У другій 45-хвилинці було багато дрібних фолів. По одній вимушеній заміні через травми провели обидва наставники. Все йшло до того, що матч завершиться внічию. Головний арбітр зустрічі Джюнейт Чакир додав шість хвилин. На 95-й хвилині Азіз Бухаддуз зрізав м'яч в свої ворота, і Іран здобув першу перемогу на турнірі.

Так, на мундіалі був забитий перший автогол.

Вашій увазі відео найцікавіших моментів гри.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Марокко - Іран 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 90, автогол Бухаддуз. Марокко - Мохамед, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатія, Саісс, Хакимі, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Зіеш, Бельханда, Харитина (да Кошта, 82), Ель-Каабі (Бухаддуз, 77).

Іран - Бейранванд, Резаян, Пураліганджі, Чешме, Ехсан Хаджсафі, Ебрахімі (Хоссейні, 80), Аліреза Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаей (Таремі, 68), Амірі, Карім Ансаріфард, Сердар Азмун.

Попередження: Шоджаеі (10), Ель-Ахмаді (34), Аліреза Джаханбахш (47), Карім Ансаріфард (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один матч другого ігрового дня завершився за схожим сценарієм.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкти
збірна Ірану з футболузбірна Марокко з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги