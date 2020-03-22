Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розповів про те, що відбувається в країні під час пандемії коронавiрусу.

Роберто Манчіні

"Вигляд військових машин, що вивозять труни з Бергамо, став немов ударом по обличчю. Ніхто не був готовий до цього пекла. Думка про те, що люди вмирають через те, що їм не вистачає ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, абсурдна, вона абсолютно ненормальна. Наші лікарі роблять героїчну роботу, я вірю в них. Ось чому я навіть не розглядаю можливість виїхати з Італії", – цитує Манчіні Football Italia.

За словами тренера, він дуже турбується за батьків, незважаючи на те, що вони і відчувають себе добре.

"Дзвонила сестра і сказала, що друг дитинства помер від коронавiрусу. Він грав зі мною в футбол, коли ми були хлопчаками. Він працював у благодійній організації", - зі співчуттям зазначає Манчіні.

Раніше знаменитий український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", передав звернення місцевих жителів до наших співгромадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії за 21 березня від Covid-19 померли 793 людини. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

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