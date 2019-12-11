"Манчестер Юнайтед" перегляне двох гравців "Динамо" на матчі УПЛ

Англійський "Манчестер Юнайтед" проявляє інтерес відразу до двох футболістів київського "Динамо", які на правах оренди виступають за команду УПЛ "Дніпро-1".

Владислав Супряга і Сергій Булеца ФК "Дніпро-1"

За інформацією Cubcall, мова про півзахисника Сергія Булецу і нападника Владислава Супрягу. "Манчестер Юнайтед" вже направив до України своїх скаутів зі Східної Європи. Зокрема, вони відвідають поєдинок Прем'єр-ліги "Дніпро-1" – "Олександрія", який відбудеться 15 грудня, щоб подивитися на Супрягу і Булецу в справі.

19-річний Супряга і 20-річний Булеца виступають на правах оренди за "Дніпро-1". Їхні контракти належать "Динамо". У складі молодіжної збірної України вони виграли чемпіонат світу-2019 серед 20-річних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київське "Динамо" підписало контракт з талановитим 19-річним нападником молодіжної збірної Бельгії.

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