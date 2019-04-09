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Манчестер Юнайтед — Барселона: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

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Каталонська "Барселона" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок грандів європейського футболу відбудеться на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" у середу, 10 квітня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". Показ гри супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

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Манчестер Юнайтед — Барселона: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

FC Barcelona

Крім того, пряма трансляція з Манчестера запланована в ефірній сітці російських мовників "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також білоруського "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст французького "Парі Сен-Жермен" Ерік Чупо-Мотінг відзначився одним із найбільш диких промахів сезону, не забивши гол із лінії воріт.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК Барселона
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