Манчестер Юнайтед — Барселона: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з "Манчестер Юнайтед".
Поєдинок грандів європейського футболу відбудеться на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" у середу, 10 квітня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". Показ гри супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.
FC Barcelona
Крім того, пряма трансляція з Манчестера запланована в ефірній сітці російських мовників "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також білоруського "Білорусь 5".
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст французького "Парі Сен-Жермен" Ерік Чупо-Мотінг відзначився одним із найбільш диких промахів сезону, не забивши гол із лінії воріт.
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