Малиновський скинув із трону "Ювентус", Лунін непробивний: топподії українців у Європі

Найочікуванішим матчем минулих вихідних для українського легіону було "наше дербі" в Англії, яке скасували через погоду. Але українці не залишилися без слави та "запалили" в інших місцях.

Так, знову Андрій Лунін і Руслан Малиновський. Воротар очікувано набирає обертів і починає тягнути свій "Ов'єдо", а Малиновський взагалі став героєм матчу "Аталанти". І допоміг своїй команді перевершити багаторічний рекорд.

OBOZREVATEL розповідає, чим найперше запам'ятається минулий вікенд для наших легіонерів і що з їхніх подвигів увійде в історію.

Відмінно пробив у дальній і дозволив "Аталанті" перевершити "вічний" рекорд

Так, знову Руслан Малиновський! Українець поки хоч і не основний в "Аталанті", але фактично кожна його поява на полі виходить ударною!

Руслан Малиновський відзначився вже вчетверте у складі "Аталанти" – тричі у чемпіонаті, і одного разу - в Лізі чемпіонів twitter.com/Atalanta_BC

Минула неділя, 9 лютого, взагалі стала днем Руслана в "Аталанті". Відмінним пострілом здалеку Малиновський поклав переможний гол у матчі з "Фіорентиною" (2:1), перервавши 19-матчеву безвиграшну серію "бергамаскі" на полі "фіалок". Українець загалом видав дуже хороші показники у матчі та ще не пропускав ігр "Аталанти" у 2020-му, а тепер фірмовим ударом оформив свій 3-й гол у чемпіонаті Італії!

Але крім цього гол Малиновського змусив статистиків відкрити свої архіви та переписати історію. Завдяки м'ячу українця "Аталанта" стала найрезультативнішою командою чемпіонату після 23-х турів, забивши вже 61 м'яч. Рекорд у 60 м'ячів тримався 60 років і був встановлений великим "Ювентусом" у сезоні 1959/60. Прекрасна атака "бергаманскі" є найкращою в нинішньому сезоні Серії А ("Інтер" відстає в бомбардирських якостях аж на 8 м'ячів). Але до загального рекорду голів за сезон у чемпіонаті ще дуже далеко – в сезоні 1947/48 "Торіно" оформив аж 125 голів.

"Тягнув" майже все і був визнаний найкращим

Багато хто з певним скептицизмом ставився до оренди Андрія Луніна в "Ов'єдо" (аутсайдер Сегунди). Але, схоже, Лунін зумів правильно влитися в нове середовище та намацати свою гру – в останньому матчі з "Райо Вальєкано" українець став найкращим гравцем матчу, а "Ов'єдо" з Андрієм не програє вже 4-й матч поспіль!

Андрій Лунін зробив парочку відмінних сейвів у грі з "Райо" laliga.com

У поєдинку з "Райо" (тим самим, чиї фанати так "люблять" Романа Зозулю) Лунін зробив 4 сейви після 4-х ударів суперника по воротах і пропустив лише з пенальті (ледь не відбивши удар з 11-метрового)!

За такі показники Андрія визнали найкращим гравцем матчу, і це Лунін проводить тільки 5-ту гру за "Ов'єдо". З новим для себе воротарем "Ов'єдо" не програє вже 4 поєдинки поспіль, в цих матчах пропустивши лише 4 м'ячі та покинувши зону вильоту Сегунди (зараз перебуваючи на 18-му місці, випереджаючи найближчого конкурента по додатковими показниками).

Повернення близько, тренер чекає. Це новий шанс?

У минулий вікенд в англійській Прем'єр-лізі мало відбутися "українське" дербі між "Вест Хемом" Андрія Ярмоленка та "Ман Сіті" Олександра Зінченка. Але в підсумку поєдинок перенесли через сильний шторм, який зараз покриває частину Англії.

Андрій Ярмоленко може повернутися вже в наступному матчі "Вест Хема"

Втім, цей поєдинок не став би українським протистоянням, адже Ярмоленко досі ще відновлюється від пошкодження, отриманого у грудні. На тлі цього та нещодавньої зміни тренера перспективи Андрія в Лондоні взагалі виглядають не дуже, але новий тренер "Молотобойців" Девід Моєс нещодавно дав Ярмоленку надію.

"Багато гравців "Вест Хема" повернулися до тренувань після травм, це хороша новина для нас. Феліпе Андерсон займається вже кілька днів, тренується на полі й Андрій Ярмоленко, який готується до повернення. Після їхнього відновлення ми зможемо розраховувати практично на всіх виконавців основної обойми. Я розумію, де ми зараз перебуваємо (18 місце в зоні вильоту. – прим. авт.), тому повернення травмованих гравців – приємна новина", – сказав Моєс у коментарі офіційному сайту "Вест Хема".

З урахуванням перенесення матчу "Вест Хема" з "Ман Сіті" та невеликої паузи в АПЛ у Ярмоленка буде час на відновлення аж до 24 лютого. Але тоді ВХ належить зіграти з "Ліверпулем", і чи довіритися Моєс українцю в матчі з нинішнім лідером чемпіонату Англії?

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