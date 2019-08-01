"Майбутній воротар": Зідан прояснив ситуацію з Луніним в "Реалі"

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан заявив, що український воротар Андрій Лунін - це майбутнє мадридського клубу.

Таку думку наставник висловив після матчу "Вершкових" на передсезонному турнірі "Audi Cup" проти "Фенербахче".

"Коли ми повернемося до Мадрида, ми розглянемо ситуацію кожного голкіпера. Також важливо, що думає сам гравець. Я радий, що Лунін сьогодні зіграв проти" Фенербахче ". Він майбутній воротар" Реала ". Ми з ним приймемо правильне рішення", - цитує француза AS.

Андрій Лунін

Нагадаємо, Лунін вперше вийшов на поле в складі "Реала" в цьому році. Він відіграв один тайм в товариській грі з "Фенербахче" (5:3) і пропустив фантастичний гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний конкурент Луніна по "Реалу" Тібо Куртуа жорстко зганьбився в Міжнародному кубку чемпіонів, пропустивши п'ять голів за один тайм.

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