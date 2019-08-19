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"Має відповідати": Луческу несподівано виступив проти Фонсеки в "Шахтарі"

1.4т Читати матеріал російською

Румунський футбольний тренер Мірча Луческу розкритикував роботу іншого екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки.

За його словами, португальського фахівця не турбувало майбутнє донецької команди. Він думав лише про миттєвий результат.

"Проблема в тому, що три роки (час роботи Фонсеки — 2016-2019 рр. — Ред.) "Шахтар" не вводив до складу молодих гравців. Взагалі Фонсеку цікавила тільки перемога в чемпіонаті, але коли ти хочеш мати команду на майбутнє, тобі потрібно ризикувати і міняти гравців. 4-5 осіб потрібно міняти і награвати молодих футболістів. Якщо ти так не робиш, то як можна чекати їхнього зростання?" — зазначив Луческу.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

twitter.com/fcshakhtar

Румунський фахівець навів приклади того, як варто було працювати Фонсеці, а також розповів як діяв він, будучи тренером.

"Хочеш тільки результат? Став постійно одних і тих же 12 осіб, тоді у тебе буде результат, але незабаром почнуться проблеми. У мене Ракицький почав грати в 17 років, тому ми й вирішили відпустити Чигринського в "Барселону". Ярослав уже був готовий грати".

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"Зараз той самий етап розвитку у Матвієнка. Борячук зіграв багато, але Фонсека їх не використав, довіряючи 12-14 гравцям. Добре, досвідчені гравці давали результат, вигравали чемпіонат. Але коли ти працюєш у команді, то повинен відповідати не тільки за результат, а й за майбутнє", — підсумував Мірча Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше румунський тренер емоційно пройшовся по останніх подіях у "Динамо".

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Особи
Мірча Луческу Паулу Фонсека
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
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