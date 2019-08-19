"Має відповідати": Луческу несподівано виступив проти Фонсеки в "Шахтарі"

Румунський футбольний тренер Мірча Луческу розкритикував роботу іншого екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки.

За його словами, португальського фахівця не турбувало майбутнє донецької команди. Він думав лише про миттєвий результат.

"Проблема в тому, що три роки (час роботи Фонсеки — 2016-2019 рр. — Ред.) "Шахтар" не вводив до складу молодих гравців. Взагалі Фонсеку цікавила тільки перемога в чемпіонаті, але коли ти хочеш мати команду на майбутнє, тобі потрібно ризикувати і міняти гравців. 4-5 осіб потрібно міняти і награвати молодих футболістів. Якщо ти так не робиш, то як можна чекати їхнього зростання?" — зазначив Луческу.

Паулу Фонсека twitter.com/fcshakhtar

Румунський фахівець навів приклади того, як варто було працювати Фонсеці, а також розповів як діяв він, будучи тренером.

"Хочеш тільки результат? Став постійно одних і тих же 12 осіб, тоді у тебе буде результат, але незабаром почнуться проблеми. У мене Ракицький почав грати в 17 років, тому ми й вирішили відпустити Чигринського в "Барселону". Ярослав уже був готовий грати".

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"Зараз той самий етап розвитку у Матвієнка. Борячук зіграв багато, але Фонсека їх не використав, довіряючи 12-14 гравцям. Добре, досвідчені гравці давали результат, вигравали чемпіонат. Але коли ти працюєш у команді, то повинен відповідати не тільки за результат, а й за майбутнє", — підсумував Мірча Луческу.

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