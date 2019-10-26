"Люди втомилися і озлоблені": Саленко розповів РосЗМI про втомлених від "окопної метушні" українців

Колишній футболіст збірної України Олег Саленко в інтерв'ю російським журналістам висловив свою думку про війну на Донбасі.

Олег Саленко

"У Києві не відчувається, що країна знаходиться в стані війни. Коли виїжджали недавно на ветеранський матч практично в зону бойових дій (до Сєвєродонецька 30 кілометрів), інша справа. Багато чого зруйновано, люди втомилися і озлоблені. Всі розуміють: досить вже окопної метушні, нехай сідають і домовляються", - цитує колишнього форварда МатчТВ.

Нагадаємо, що Саленко також пограв за збірні СРСР і Росії. У складі збірної РФ став кращим бомбардиром чемпіонату світу 1994 року і встановив рекорд ЧС з кількістю забитих голів в одному матчі - 5 (у ворота збірної Камеруну).

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, впевнений, що головною причиною війни в нашій країні є дії Путіна.

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