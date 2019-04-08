Львівські фанати влаштували пекло в поїзді "Укрзалізниці"

Вболівальники футбольного клубу "Карпати" розгромили три вагони в поїзді Львів - Запоріжжя.

Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", інцидент трапився 6 квітня, перед матчем "Карпат" проти "Інгульця" (1:1, 4:5 за пен.) в Кубку України.

"З огляду на скарги пасажирів і працівників поїзної бригади, винуватцями безладів виявилися 250 пасажирів - вболівальники ФК "Карпати", які сіли в поїзд на станції Львів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу руху поїзда, але "жоден з представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації і приборкання хуліганів".

"Зокрема, в поїзді №120 Львів - Запоріжжя пасажири розбили шибки у вікнах і тамбурах вагонів - всього 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру і три вогнегасники", – розповіли в "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" у драматичному матчі вибив "Динамо" в серії пенальті.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал