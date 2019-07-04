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Луніна все ж не буде в "Реалі": названа причина

2.4тЧитати матеріал російською

Голкіпер "Реала" українець Андрій Лунін поки не бачить себе в складі свого клубу на найближчий сезон і хотів би повернутися в розташування "Леганеса", де він грав в оренді в сезоні-2018/19.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Як повідомляє Defensa Central, доля Луніна тепер багато в чому залежить від того, відбудеться чи ні перехід одного з двох основних голкіперів "Реала" Кейлора Наваса в інший клуб. 20-річний Лунін хотів би стати як мінімум другим воротарем "Королівського клубу" і не готовий бути третім, ховаючись за спинами Тібо Куртуа і того ж Наваса.

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При цьому, як повідомляють іспанські ЗМІ, "Леганес" спробує ще раз орендувати Луніна.

Нагадаємо, в минулому сезоні в "Леганесі" основним воротарем був Іван Куельяр, а Лунін був його дублером, зігравши в семи матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лунін потрапив до складу "Реала" на передсезонне турне по США і Канаді.

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Особи
Андрiй ЛунiнКейлор Навас
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
Реал Мадрид
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