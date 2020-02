Лунін відбив пенальті, зароблений Зозулею, та допоміг команді перемогти

Голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін відбив пенальті, який був зароблений іншим українцем Романом Зозулею, в домашньому матчі своєї команди проти "Альбасете".

На останніх хвилинах першого тайму за рахунку 1:0 на користь "Ов'єдо" гості отримали право на кутовий, який закінчився падінням Зозулі у штрафному суперника і призначенням одинадцятиметрового. Лунін відбив пенальті, але м'яч відлетів до гравця "Альбасете", який легко відправив його у ворота.

🇺🇦LUNIN Penalty SAVE vs Albasete ✋⚽️ but not enough 1-1 pic.twitter.com/WI3Ch2XzUf