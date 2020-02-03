Лунін відбив пенальті, зароблений Зозулею, та допоміг команді перемогти

Голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін відбив пенальті, який був зароблений іншим українцем Романом Зозулею, в домашньому матчі своєї команди проти "Альбасете".

На останніх хвилинах першого тайму за рахунку 1:0 на користь "Ов'єдо" гості отримали право на кутовий, який закінчився падінням Зозулі у штрафному суперника і призначенням одинадцятиметрового. Лунін відбив пенальті, але м'яч відлетів до гравця "Альбасете", який легко відправив його у ворота.

Андрій Лунін Diario de Valladolid

🇺🇦LUNIN Penalty SAVE vs Albasete ✋⚽️ but not enough 1-1 pic.twitter.com/WI3Ch2XzUf – SportsBoxingUA (@sports_ua) February 2, 2020

Матч закінчився перемогою "Ов'єдо" з рахунком 3:1, що дозволило астурійцям обійти "Альбасете" в таблиці за додатковими показниками, опустивши команду Зозулі в зону вильоту. Два українці вперше зіграли один проти одного в чемпіонаті Іспанії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін перейшов в "Ов'єдо" у середині січня, але вже встиг стати найкращим гравцем місяця.

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