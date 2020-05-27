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27 травня • оновлено в 13:11
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Лунін прокоментував повернення в "Реал"

1.4т
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Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який виступає за "Ов'єдо" на правах оренди, висловився про плани на сезон 2019/20 і про повернення в мадридський клуб.

"В першу чергу, хотілося б закінчити сезон без ризиків. Я хочу допомогти "Ов'єдо" досягти своєї мети (не вилетіти з другого за силою іспанського дивізіону – Ред.). Так я зможу показати свій високий рівень Зідану і переконати його повернути мене в Мадрид . Я докладу для цього всіх зусиль, але вирішувати мою долю будуть тренер і його помічники. Востаннє я спілкувався з Зіданом під час передсезонної підготовки. Зараз я контактую з головним аналітиком і тренером голкіперів "Реала". Я все ще не знаю, чи повернуся в команду на сезон 2020/21", – розповів український воротар в інтерв'ю виданню AS.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Нагадаємо, що "Ов'єдо" нашого співвітчизника займає 17-е місце в Сегунді, випереджаючи "Депортіво", який знаходиться в зоні вильоту, лише за додатковими показниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французькому "Марселю" порадили підписати Андрія Луніна в якості довгострокової заміни легендарному голкіперу команди Стіву Манданда.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Зінедін Зідан Андрiй Лунiн
Теги
Реал Мадрид Реал Ов'єдо
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