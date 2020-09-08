Луческу зажадав нових змін у "Динамо"

Заміську базу київського "Динамо" покращать на прохання головного тренера команди Мірчі Луческу.

"Незабаром закипить робота на заміській базі "Динамо". Нове модне футбольне поле (газон зі штучним ворсом 50/50), новий, просторий, сучасний тренажерний зал. Такі зміни замовлені Мірчею Луческу. І прийняті до виконання", – повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Луческу попросив поліпшити тренувальну базу "Динамо" Telegram-канал Динамо Київ Inside

Нагадаємо, що база столичного клубу знаходиться в південній околиці міста – Конча-Заспі. На її території проводить свої домашні матчі молодіжний склад команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу придумав особливу стратегію на матч "Динамо" проти нідерландського АЗ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також УЕФА назвав місце і час проведення цього поєдинку.

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