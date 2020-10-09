Луческу: в майбутніх матчах Ліги чемпіонів немає фаворитів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що не бачить фаворитів у майбутніх матчах Ліги чемпіонів, в рамках яких його команда зустрінеться з "Ювентусом", "Реалом" і "Ференцварош".

В інтерв'ю виданню Tuttosport румунський наставник пояснив це тим, що на поле виходять гравці, а не тренери. Незважаючи на це, він зазначив, що в поєдинку з італійським клубом "Динамо" доведеться стримувати не тільки Кріштіану Роналду, а і його зіркових партнерів.

"На поле виходять гравці, а не тренери, тому я не бачу фаворитів у майбутніх матчах Ліги чемпіонів. Кріштіану Роналду? Він, як Марадона, залишає свій слід у всіх клубах, за які виступає. Протистояння з ним завжди приносять занепокоєння, оскільки він любить забивати і володіє унікальною рішучістю. Ми спробуємо стримати його командними зусиллями. Проблема в тому, що у "Ювентуса" також є такі футболісти, як Пауло Дібала, Альваро Мората, Деян Кулушевскі та Федеріко К'єза", – цитує слова Луческу видання Football-Italia.

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