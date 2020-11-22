Луческу шістьма словами описав завдання "Динамо" на чемпіонат України

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу лаконічно описав завдання своєї команди на поточний сезон чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

Румунський фахівець вклав основну мету в шість слів: "Вигравати кожен матч і заробляти очки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 10-му турі УПЛ "біло-сині" на класі розправилися в гостьовому матчі з "Інгульцем". Зустріч у Кропивницькому завершилася з рахунком 2:0, водночас перший гол забив Денис Гармаш.

Перед грою в складі столичної команди з причин коронавірусу і травм не було 15 осіб.

Проблеми з ростером визнав і президент "Динамо" Ігор Суркіс, заявивши про "справді важку ситуацію".