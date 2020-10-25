Луческу розповів про долю Гармаша і Супряги в "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що продовжує розраховувати на Дениса Гармаша і Влада Супрягу і клуб не планує розлучатися з ними.

Румунський фахівець вважає, що у футболістів ще все попереду.

"Денис – це досвідчений гравець, який вийшов проти "Ювентуса" і проти "Олександрії". Ми на нього розраховуємо. Він поки не готовий, щоб грати і там, і там. Усе попереду. Супряга – гравець, який росте. Я від нього вимагаю і буду вимагати завжди, щоб він завжди був на полі, щоб ми його бачили, щоб ми його відчували, щоб у нього були моменти, щоб він бився, щоб він чіплявся за м'яч. Тому я від нього чекаю більшого", – сказав Луческу в ефірі "Профутболу".

8 вересня в різних ЗМІ з'явилася інформація, що Луческу не розраховує на українця Дениса Гармаша і бразильця Клейтона, який був у команді на перегляді.