Луческу поділився очікуваннями від матчу з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився про стартовий матч Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", який відбудеться у вівторок, 20 жовтня.

Румунський фахівець заявив, що очікує побачити атакувальну гру від підопічних легендарного футболіста Андреа Пірло, який очолив туринський клуб у літнє міжсезоння.

"Я очікую від його команди атакувальної гри, домінування на полі. Пірло був майстром передач, тому я впевнений, що він зробить великий акцент на цьому і як тренер. Він завжди був креативним футболістом, це в його ДНК. Я не вважаю, що його призначення було ризикованим кроком. Він може стати новим Пепом Гвардіолою або Зінедіном Зіданом", – цитує слова Луческу видання CalcioMercato.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" представило заявку на Лігу чемпіонів, внісши в неї трьох новачків команди.