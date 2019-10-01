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1 жовтня • оновлено в 16:27
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Луческу мстився: як Малиновський насолив "Шахтарю" і змінив історію

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Нинішня група Ліги чемпіонів вийшла особливою для "Шахтаря", і матч із "Аталантою" стане родзинкою єврокубкової осені для українських уболівальників.

Донецький клуб зустрічається із зухвалим дебютантом турніру, в складі якого цього літа опинився один із кращих гравців України — Руслан Малиновський. Той самий Малиновський, який став вихованцем академії "гірників", але ніколи не грав за "Шахтар". І сьогодні Руслан напевно вийде проти рідного клубу...

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Але не вперше. До від'їзду з України Малиновський провів декілька років в оренді за "Зорю", де й рубався проти "Шахтаря". Аж поки луганчани одного разу сенсаційно не обіграли донеччан, що запустило один із наймасштабніших скандалів українського футболу 2010-х.

Як Малиновський був частиною історії складних взаємин "Зорі" і "Шахтаря", і як потім від цього страждали луганчани — розповідає OBOZREVATEL.

Програли перший раз за 15 матчів, і Луческу зважився на заборону

Надворі похмурий вересень 2014-го — в Донецьку та Луганську вже інтенсивно йде АТО, а "Шахтар" і "Зоря" екстрено перекочували до Києва і Запоріжжя відповідно. У цей час між клубами ще зберігалися ділові відносини, які виражалися в орендованих луганчанами гравцях (не "маріупольський" масштаб, але все ж). П’ятеро таких футболістів і вийшли на поле в складі команди Юрія Вернидуба на гостьовий поєдинок із "Шахтарем" у Києві, зокрема й основний хавбек Малиновський.

Це був рідкісний випадок, коли "гірники" приймали суперника на полі УТК Баннікова, і саме той поєдинок із "Зорею", напевно, запам'ятався донеччанам як найгірший, проведений у Києві в якості господарів на Баннікова. Дощовий вечір, в'язкий газон, повна невдача в атаці й безглуздий гол — "Шахтар" прикро програв 0:1 після невдалого скидання Фреда на воротаря, яке перехопили й перетворили на гол луганчани (забив Максим Малишев, Малиновський підтримав пресинг).

До цього "Шахтар" не втрачав очки із "Зорею" у понад 15-ти іграх і завжди не відчував проблем із "молодшим сусідом". Мірчу Луческу після матчу дуже зачепила поразка (це він ще не знав, що донеччани в результаті програють і чемпіонат). Румунський тренер звично пожалівся, і на тому начебто пристрасті й вляглися. Але найцікавіше (і сумне для "Зорі") було тільки попереду...

"У "Шахтарі" кажуть, що чемпіонат слабкий. То нехай вони всім заборонять грати!"

Саме після тієї поразки в Києві за вказівкою Луческу орендованим у "Шахтаря" гравцям "Зорі" більше не дозволялося грати в матчах проти донеччан. На думку румуна, щоб все було чесно.

Мірча Луческу

Мірча Луческу

Через 7 місяців, навесні 2015-го, команди провели зустріч у відповідь уже на полі "Зорі", і в заявці (не в старті, а у всій заявці!) луганчан не виявилося жодного орендованого гравця "Шахтаря". А це, вважай, половина основи на той момент — голкіпер Микита Шевченко, півзахисники Руслан Малиновський, Максим Малишев й Олександр Караваєв, а також форвард Пилип Будківський. У гравців не було жодного шансу навіть потрапити в запас на поєдинок з "Шахтарем".

Неважко здогадатися, що той матч донеччани легко виграли — 4:1. Але заборона продовжилася і на наступний сезон. У жовтні 2015-го орендовані "гірники", які виступають за "Зорю", спостерігали за очним матчем команд зі спеціальної лави стадіону в Запоріжжі. Хоча для фанатів спостерігати, по суті, не було за чим — їхню команду "виносили вперед ногами", 1:7!

Група орендованих перед тим матчем навіть не тренувалася з основною командою, бігаючи окремо на полі стадіону "Торпедо" (використовується як тренувальне поле "Зорі") — шансу зіграти проти "Шахтаря" не було. Хіба що велися розмови про допуск до гри воротаря Микити Шевченка, але в підсумку і його "забанили". Донеччани перемогли дуже легко й більш ніж упевнено.

На післяматчевій пресконференції Юрій Вернидуб не стримувався: "Заборона грати орендованим гравцям? У "Шахтарі" кажуть, що чемпіонат слабкий. То нехай вони всім заборонять грати! Нехай грають проти молоді, на кшталт "Чорноморця" і запорізького "Металурга", і тоді вже напевно будуть показувати суперрезультат на євроарені".

Юрій Вернидуб (праворуч) часто буває емоційним як під час, так і після матчу

Юрій Вернидуб (праворуч) часто буває емоційним як під час, так і після матчу

Заборонити грати в одному матчі як таке можливо?

У регламентах і нормах Прем'єр-ліги або Асоціації футболу України (федерації) щодо чемпіонату немає ніяких обмежень щодо участі футболістів у тих чи інших матчах. Якщо гравець заявлений на сезон і не порушує загальних принципів (правила заявки, допінгові норми або терміни дискваліфікації), він має право зіграти у всіх поєдинках турніру.

Однак орендні угоди самих гравців складені у такий спосіб, що несуть у собі пункт про заборону клубу-господаря зіграти в тій чи іншій грі. Найчастіше — проти себе. До того ж дуже часто спершу цей пункт не активний і може включитися тільки на певному етапі дії угоди (а може і взагалі не включиться).

Це й трапилося у випадку з Малиновським та іншими під час оренди в "Зорю". Після перемоги восени 2015-го Руслан більше так і не грав проти "Шахтаря", хоча міг це зробити щонайменше два рази. Донеччани ж продовжували жорстко діяти в цій ситуації аж до весни 2016-го — в травні вони зіграли одразу двічі з "Зорею", і двічі допустили орендованих до ігор.

Руслан Малиновський у формі

Руслан Малиновський у формі "Зорі" забиває нідерландському "Фейеноорду" в кваліфікації Ліги Європи

Але це стало можливим лише завдяки збігу обставин у кінці сезону. Чемпіонат для "Шахтаря" був уже програний, майбутнє розставання з Луческу вже не було секретом, і матч у чемпіонаті не мав особливого сенсу (там донеччани програли 2:3). Так, другим матчем тоді був фінал Кубка України, але тут уже "Шахтар" не став знову "підігрівати" атмосферу та вводити заборону, і обіграв цілком боєздатну "Зорю" — 2:0.

Що з ними відбулося потім?

Той фінал Кубка України 2016-го був останнім матчем, коли орендований у "Шахтаря" футболіст зіграв за "Зорю". Після цього луганчани почали значно змінювати свою політику та відмежовуватися від "Шахтаря", в результаті ставши його повними опонентами (особливо за "зарубами" в медіапросторі). Луганський клуб тепер став більше орендувати гравців у "Динамо" й "Дніпра" — так у команду перебрався молодий Андрій Лунін, який пізніше оформить історичний для "Зорі" трансфер у мадридський "Реал".

"Зоря" зразка 2015-2016 рр., яка вперше за багато років успішно змогла кинути виклик "Шахтарю"

Добре, що для самих орендованих "гірників" у складі луганчан історія із забороною не стала визначальною в кар'єрі. Малиновський перебрався до Європи ще взимку 2016-го й почав нове життя, Будківський теж спробував "легіонерського хліба", а Караваєв доріс до статусу одного з кращих гравців Прем'єр-ліги. Не все виходило тільки у Максима Малишева, який після того отримав декілька непростих травм і більше лікується, ніж грає. А Микита Шевченко через декілька років просиджування у "Шахтарі" й оренди в "Карпати" повернувся у "Зорю" вже з повноцінним контрактом.

Однак той матч восени 2015-го став одним із переломних моментів, які визначили розвиток вже кризового (після 2014-го) чемпіонату України. "Шахтар" і "Зоря" спровокували цілу хвилю з'ясувань щодо заборон орендованим гравцям, чим також балувалися "Динамо" з іншими клубами. А "Зоря", надовго чи назавжди, перетворилася з вічного "доброго сусіда" "Шахтаря" на одного з його найлютіших опонентів.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Прем'єр-ліга України українці за кордоном Кубок України з футболу Шахтар - Аталанта
Особи
Руслан Малиновський Юрій Вернидуб Микита Шевченко Олександр Караваєв Максим Малишев Філіп Будковський Мірча Луческу Андрiй Лунiн
Теги
ФК Шахтар ФК Зоря ФК Динамо Київ ФК Аталанта ФК Генк
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