"Ловіть наркомана": Аршавін був висміяний за мрії про "совок"

Ексфутболіста збірної Росії Андрія Аршавіна висміяли в мережі після того, як він розповів про свою ідею створити об'єднаний чемпіонат за участю клубів з країн колишнього СРСР.

Андрій Аршавін kp.ru

Так, визнавши, що "ідея об'єднання чемпіонатів Росії та України – правильна, але неактуальна", колишня зірка російської збірної переключився на варіант залучення клубів з інших країн СНД.

"Можна подумати про приєднання до нашого чемпіонату команд з Білорусії, Азербайджану і Казахстану. Це ж інтерес. Кожна країна буде вливати гроші в свою команду. Плюс додасться кількість глядачів, на стадіонах будуть аншлаги", – сказав Аршавін, якого цитує Sportbox.ru.

Ця заява викликала шквал насмішок з боку користувачів інтернету, які назвали ідею футболіста давно застарілою.

"Прокиньтеся, вже скоро тридцятник стукне тим, хто цього вашого СРСР не застав взагалі. Навіщо?", "Аршавін: давайте годувати все СНД за гроші наших бабусь", "Ловіть наркомана", "Яка собака його покусала?" (натяк на відомого тренера Валерія Газзаєва, чиє прізвисько Пес – Ред.), "З таким стратегічним підходом Андрію місце в Держдумі як мінімум", – пишуть в коментарях під новиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер "Динамо" Валерій Газзаєв пошкодував, що Україна не об'єдналася з Росією в футболі.

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