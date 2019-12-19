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19 грудня • оновлено в 16:17
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"Ловіть наркомана": Аршавін був висміяний за мрії про "совок"

2.3т
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Ексфутболіста збірної Росії Андрія Аршавіна висміяли в мережі після того, як він розповів про свою ідею створити об'єднаний чемпіонат за участю клубів з країн колишнього СРСР.

Андрій Аршавін

Андрій Аршавін

kp.ru

Так, визнавши, що "ідея об'єднання чемпіонатів Росії та України – правильна, але неактуальна", колишня зірка російської збірної переключився на варіант залучення клубів з інших країн СНД.

"Можна подумати про приєднання до нашого чемпіонату команд з Білорусії, Азербайджану і Казахстану. Це ж інтерес. Кожна країна буде вливати гроші в свою команду. Плюс додасться кількість глядачів, на стадіонах будуть аншлаги", – сказав Аршавін, якого цитує Sportbox.ru.

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Ця заява викликала шквал насмішок з боку користувачів інтернету, які назвали ідею футболіста давно застарілою.

"Прокиньтеся, вже скоро тридцятник стукне тим, хто цього вашого СРСР не застав взагалі. Навіщо?", "Аршавін: давайте годувати все СНД за гроші наших бабусь", "Ловіть наркомана", "Яка собака його покусала?" (натяк на відомого тренера Валерія Газзаєва, чиє прізвисько Пес – Ред.), "З таким стратегічним підходом Андрію місце в Держдумі як мінімум", – пишуть в коментарях під новиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер "Динамо" Валерій Газзаєв пошкодував, що Україна не об'єдналася з Росією в футболі.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Андрій Аршавін
Місце
Росія
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Santi Amonito
Santi Amonito
А как же с мильдониевой мочой ху*ла?.... Сосите, к@цапы, вы своего добились - без гимнА, без гербА, без флага, без "родины" - и всего лишь из-за мочи каких-то гебешников ху*ла, - фекальная карма для территории этого чёрта лысого. "Интересно" - сколько расеянских "спОртсменов" начнет менять кармическое "гражданство"?, - вопрос риторический. Так о каких "чемпионатах" бредит этот сиволапый алкашах-недомерок.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вонючие росейские скоты "идеи" выдвигают. Другое росейское дерьмо тут же "комментирует" с восторгом на бешеной пасти. Твари кaцапские - в лапту на паРРаше играйте. С северной Кореей. Наркоманы мельдониевые - вам на 4 года спорт закрыт! И это только начало!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ой,какие же вы убогие,шароварники.Может вы погуглите,что такое КХЛ.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Sergey, сморкалов, гнида, пшел вон, Кац поганый! Будет тут всякая мразь паРРашная гавкать.
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