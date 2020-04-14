Знаменитий ек-футболіст збірної Росії Вадим Євсєєв був висміяний в мережі після того, як заявив про незамінність Володимира Путіна.

Євсєєв зазначив, що президент РФ добре ставиться до громадян країни. "Путін в першу чергу підняв армію з низів, призначив Шойгу. Йому треба сказати за це спасибі. Друге – Путін ставиться до людей добре. Третє – дуже любить нашу країну. Раніше офіцери жили в комуналці і в зйомних квартирах, а зараз у своєму житлі. Озброєння все на найвищому рівні" – цитує футболіста Чемпионат.com.

Вадим Євсєєв Чемпионат.com

У коментарях користувачі порталу відверто постьобалися над висловлюваннями Євсєєва, нагадавши його про те, що він живе в іншій реальності.

"Євсєєв недалекий, зажравшийся бидлоган". "Він тільки про воєнку і каже, хоча згідно з даними наша воєнка потрібна тільки країнам третього світу. А люди останній шматок доїдають", "Вся повага разом пропала. Лізопут хр*нів", "Впав Євсєй нижче плінтуса, підтвердивши свій невисокий інтелект", – пишуть вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина тренера "Зеніту" Сергія Семака висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі.

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