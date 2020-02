"Ліверпуль" встановив фантастичний рекорд

Після перемоги у виїзному матчі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Норвіча" "Ліверпуль" набрав рекордні для топ-5 європейських чемпіонатів 76 очок після 26 турів.

Як повідомляє Twitter Stats Foot, жодна команда з Англії, Франції, Італії, Іспанії або Німеччини не записувала на свій рахунок таку кількість пунктів за підсумками 26 поєдинків.

Варто зазначити, що попередній рекорд належав "Баварії" зразка сезону 2013/14, коли німецьким клубом керував нинішній наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Тоді мюнхенцям вдалося набрати 74 очки після 26 турів. Крім того, якщо "Ліверпуль" здолає "Вест Хем" у наступному матчі АПЛ, то повторить рекорд "МанСіті" за кількістю перемог в чемпіонаті поспіль.

17 - Liverpool have won 17 Premier League games in a row, matching their best ever winning streak in league football last set between March - October 2019, and just one shy of Manchester City's all-time English top-flight record of 18 between August and December 2017. Imperious. pic.twitter.com/wIlzTJ21Rr