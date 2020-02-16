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16 лютого • оновлено в 11:22
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"Ліверпуль" встановив фантастичний рекорд

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Після перемоги у виїзному матчі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Норвіча" "Ліверпуль" набрав рекордні для топ-5 європейських чемпіонатів 76 очок після 26 турів.

Як повідомляє Twitter Stats Foot, жодна команда з Англії, Франції, Італії, Іспанії або Німеччини не записувала на свій рахунок таку кількість пунктів за підсумками 26 поєдинків.

Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп

Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп

Варто зазначити, що попередній рекорд належав "Баварії" зразка сезону 2013/14, коли німецьким клубом керував нинішній наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Тоді мюнхенцям вдалося набрати 74 очки після 26 турів. Крім того, якщо "Ліверпуль" здолає "Вест Хем" у наступному матчі АПЛ, то повторить рекорд "МанСіті" за кількістю перемог в чемпіонаті поспіль.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ліверпуль" встановив унікальне досягнення для англійських клубів завдяки перемозі над "Фламенго" у фіналі клубного чемпіонат світу.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Пеп Гвардіола Юрген Клоп
Теги
ФК Баварія ФК Ліверпуль ФК Манчестер Сіті
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