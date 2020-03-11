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11 березня • оновлено в 15:38
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Ліверпуль - Атлетіко: дивитися онлайн матчу плей-офф Ліги чемпіонів

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У Лізі чемпіонів настав час для одного з ключових протистоянь плей-офф, в якому "Ліверпуль" та "Атлетіко" в Англії зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу.

Незважаючи на статус фаворита, команда Юргена Клоппа несподівано поступилася в першому матчі на полц іспанців та поставила під сумнів свій вихід в 1/4-у. Крім того ситуацію для "Ліверпуля" погіршує й психологічний момент - після тієї поразки "Атлетіко" "мерсисайдці" несподівано "згоріли" в АПЛ "Уотфорду" (1:3) і вилетіли з Кубка Англії від "Челсі". І хоча після того "червоні" вже видобули чергову перемогу, але зараз вони не виглядають непохитними як в першій половині сезону.

Півзахисник і капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон може пропустити матч-відповідь з "Атлетіко"

Півзахисник і капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон може пропустити матч-відповідь з "Атлетіко"

Також в майбутньому матчі "Ліверпуль" буде ослаблений втратами основного воротаря Аліссона, захисника Клайна та хавбека Шакірі, а під питанням фланговий бек Робертсон та капітан Хендерсон. У "Атлетіко" ж явних втрат на цей матч немає, а під питанням поки тільки фланговий півзахисник Лемар і форвард Мората.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Атлетіко", який розпочнеться 11 березня о 22:00.

Читайте також: "Ліверпуль" можуть позбавити чемпіонства через коронавируса

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Ліверпуль (Англія). "Енфілд Роуд". 22:00

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

"Ліверпуль" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія) - 0:0

Орієнтовні склади

"Ліверпуль" (4-3-3): Адріан - Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум - Салах, Фірміно, Мане

"Атлетіко" (4-4-2): Хмара - Тріпп'єр, Савіч, Феліпе, Ренан Лоді - Сауль, Томас, Коке, Вітол - Жоау Фелікс, Корреа

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

У прямому ефірі українські вболівальники зможуть подивитися топматч ЛЧ на телеканалі "Футбол 1". Також трансляцію гри можна знайти в інтернеті в сітці російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2" і білоруського "Білорусь 5"

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Альваро Мората Мохаммед Салах Юрген Клоп
Місце
Англія Ліверпуль
Теги
ФК Ліверпуль Атлетіко Мадрид
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