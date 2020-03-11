Ліверпуль - Атлетіко: дивитися онлайн матчу плей-офф Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів настав час для одного з ключових протистоянь плей-офф, в якому "Ліверпуль" та "Атлетіко" в Англії зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу.

Незважаючи на статус фаворита, команда Юргена Клоппа несподівано поступилася в першому матчі на полц іспанців та поставила під сумнів свій вихід в 1/4-у. Крім того ситуацію для "Ліверпуля" погіршує й психологічний момент - після тієї поразки "Атлетіко" "мерсисайдці" несподівано "згоріли" в АПЛ "Уотфорду" (1:3) і вилетіли з Кубка Англії від "Челсі". І хоча після того "червоні" вже видобули чергову перемогу, але зараз вони не виглядають непохитними як в першій половині сезону.

Півзахисник і капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон може пропустити матч-відповідь з "Атлетіко"

Також в майбутньому матчі "Ліверпуль" буде ослаблений втратами основного воротаря Аліссона, захисника Клайна та хавбека Шакірі, а під питанням фланговий бек Робертсон та капітан Хендерсон. У "Атлетіко" ж явних втрат на цей матч немає, а під питанням поки тільки фланговий півзахисник Лемар і форвард Мората.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Атлетіко", який розпочнеться 11 березня о 22:00.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Ліверпуль (Англія). "Енфілд Роуд". 22:00

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

"Ліверпуль" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія) - 0:0

Орієнтовні склади

"Ліверпуль" (4-3-3): Адріан - Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум - Салах, Фірміно, Мане

"Атлетіко" (4-4-2): Хмара - Тріпп'єр, Савіч, Феліпе, Ренан Лоді - Сауль, Томас, Коке, Вітол - Жоау Фелікс, Корреа

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

У прямому ефірі українські вболівальники зможуть подивитися топматч ЛЧ на телеканалі "Футбол 1". Також трансляцію гри можна знайти в інтернеті в сітці російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2" і білоруського "Білорусь 5"

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